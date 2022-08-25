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Бельгія надасть Україні військової допомоги на 8 мільйонів євро

бельгия

Бельгія виділяє 8 млн євро для надання допомоги українській армії.

Про це повідомляється в комюніке федерального уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Бельгія надасть допомогу на 8 млн євро українським Збройним Силам для постачання каналами НАТО матеріалів для надання першої (медичної) допомоги, зимового одягу, приладів нічного бачення та лікарських засобів", – йдеться в урядовому повідомленні, яке цитує телеканал RTBF.

"Зима обіцяє стати потенційно вирішальною фазою конфлікту", – прокоментувала цю допомогу голова МЗС Бельгії Аджа Лабіб.

У зв’язку з цим, за її словами, важливо екіпірувати українських військових необхідним оснащенням.

Телеканал нагадує, що це фінансування Бельгією військової допомоги Україні є виконанням відповідного рішення глав держав та урядів країн НАТО на червневому саміті альянсу у Мадриді.

Автор: 

Бельгія (100) допомога (1531) фінансування (2022)


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