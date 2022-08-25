"Укрзалізниця" до кінця року хоче закупити вагонокомплекти на 110 мільйонів
Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю вагонокомплектів (983 бічних рам та 541 надресорних балок) на загальну суму 110,59 млн грн.
Про це повідомляється в інформації в системі Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, закупівля проводиться за спрощеною процедурою, тендерні пропозиції приймаються до 5 вересня, аукціон буде заплановано після 1 вересня.
Термін постачання товару – до кінця поточного року. Передбачено 100% післяоплату протягом п'яти банківських днів.
Потенційні учасники торгів – фірма Senso Dynamics та ТОВ "Українська спеціалізована логістика" (Київ) у рамках періоду роз'яснення звернулися до замовника з вимогами внесення змін до тендерної документації, проте частково задоволено було лише друге.
Також з аналогічною вимогою звернувся український виробник вагонного литва – Кременчуцький сталеливарний завод (КСЗ), пропозиції якого наразі розглядаються замовником торгів.
"Укрзалізниця", зокрема, визнала такими, що не відбулись, оголошені 9 серпня торги із закупівлі вагонокомплектів на 102,23 млн грн у зв'язку з відсутністю пропозицій.
Водночас, за інформацією Prozorro, "Укрзалізниця" за підсумками проведених за спрощеною процедурою торгів має намір закупити вагонокомплекти (576 бічних рам і 288 балок надресорних) за 50,5 млн грн у ТДВ "Інтерресурси" (Кропивницький). При цьому КСЗ, що виявляв інтерес, на торги не вийшов.
Компанія "Інтерресурси", основним видом діяльності якої є лісопильне виробництво, запропонувала продукцію китайської "Ружоуськая компанія "Тіанруй" із випуску запчастин локомотивів та вагонів". Наразі опубліковано намір про підписання договору.
Серед останніх тендерів "Укрзалізниці", зокрема, закупівля у "Інтерпайп НТЗ" до кінця року цільнокатанних коліс на 188 млн грн (очікується підписання договору).
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