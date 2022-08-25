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У Харкові подовжили роботу громадського транспорту

метро,харків

У Харкові подовжують роботу громадського транспорту у зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години 

Про це повідомили в у Департаменті інфраструктури Харківської міської ради

"Сьогодні, 25 серпня, Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня і до окремого розпорядження – з 06:30 до 20:00", – сказано в повідомленні.

Також сьогодні, 25 серпня, буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту:

  • автобусні та трамвайні маршрути – до 19:00;
  • тролейбусні маршрути – до 20:00.

Із 26 серпня й до окремого розпорядження наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за наступним графіком:

  • автобусні та трамвайні маршрути – з 06:30 до 19:00;
  • тролейбусні маршрути – з 06:30 до 20:00.

Автор: 

комендантська година (62) Метрополітен (611) Харків (729)


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