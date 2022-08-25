Данський виробник насосів Grundfos закриє бізнес у Росії та Білорусі

Данський виробник насосного обладнання Grundfos ухвалив рішення повністю закрити свій бізнес у Росії та Білорусі.

Як повідомляється на сайті компанії, ще 3 березня Grundfos призупинив роботу у Росії та Білорусі, відтоді компанія поступово згортала свою діяльність, включаючи скорочення персоналу та врегулювання відносин із клієнтами, постачальниками та партнерами.

"Оскільки немає жодних ознак того, що ситуація зміниться, і відповідно до своїх цінностей Grundfos прийняв рішення повністю закрити свій бізнес у Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим рішенням компанія планує оголосити про списання у розмірі 851 мільйона датських крон у звітності за перше півріччя.

Як повідомлялося, весною 2021 року Grundfos потрапила до скандалу, викликаного тим, що Росія попри санкції закупила та встановила в окупованому Криму новітні насоси датської компанії для забезпечення водою Сімферополя. У данській компанії тоді запевняли, що не знали про це.