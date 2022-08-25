Одна з найбільших IT-компаній України Grid Dynamics відкриває офіс у Варшаві

Одна з найбільших IT-компаній України Grid Dynamics повідомила про відкриття представництва у Варшаві. Це четвертий офіс компанії у регіоні після Кракова, Вроцлава та Гданська.

У Варшаві планують найняти декілька сотень спеціалістів до кінця 2023 року, передає AIN.

Grid Dynamics має офіси у США, Центральній та Східній Європі.

В Україні Grid Dynamics входить до топ-20 найбільших IT-компаній України, має розробницькі центри у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах. Серед клієнтів – Google, Apple, Raymond James, Tesla, PayPal та інші технологічні та індустріальні гіганти.

"Ми прогнозуємо стрімке та успішне зростання Grid Dynamics у Варшаві. За винятком деяких нюансів, ми спостерігаємо загальну схожість у роботі українського та польського ринків та менталітеті загалом. Ті спеціалісти, що релокувалися сюди з України, адаптувалися досить легко і швидко до життя та роботи в Польщі. Ми плануємо будівництво великого офісу, тож запрошуємо технічних спеціалістів, а також фахівців з HR та рекрутменту долучатися до нас. Варто зазначити, що ми продовжуємо розвивати наші українські локації, адже там працює найбільше наших спеціалістів", – прокоментував віцепрезидент із європейських операцій Grid Dynamics Сергій Тарадай.

Наразі у коворкінгу в центрі міста працює півсотні спеціалістів.

Серед технічних спеціалістів шукають передусім інженерів Big Data, Data Science, AI та DevOps рівня Middle та Senior. Охочих розпочати кар’єру в IT запрошують до інтернатури, яка відбувається офлайн та передбачає менторську підтримку, стипендію та забезпечення всією необхідною технікою. Взяти участь у стажуванні можна у всіх чотирьох представництвах Grid Dynamics у Польщі.