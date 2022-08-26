Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод, – ЗМІ

Німецький автовиробник Mercedes-Benz хоче продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосков’ї.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела в автопромі та на ринку нерухомості.

За їх даними, покупцем може стати дилер "Автодім". У Mercedes стверджують, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу у РФ. На думку експертів, якщо завод буде продано, то покупець навряд чи зможе використати його для збирання автомобілів Mercedes.

Йдеться про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", де 20% у СП "Даймлер КамАЗ Рус", решта – у головної Mercedes-Benz AG.

За даними співрозмовників, угода перебуває на заключній стадії, покупцем стане російський дилер, але є деякі "проблеми з документами" у Mercedes.



Джерело видання на ринку нерухомості Підмосков'я повідомило, що на завод претендує зокрема дилер "Автодім", а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.



Також співрозмовник газети в одному з автоконцернів говорить про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів. Інші кажуть, що йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистриб'ютора марки на російському ринку.

У російському офісі Mercedes-Benz повідомили, що компанія "розглядає різні варіанти ведення бізнесу в Росії". "Конкретних рішень поки немає", – сказали там. Співрозмовник додав, що компанія не дає "коментарів щодо планів на майбутнє та стратегічних рішень".

Як повідомлялося, у липні стало відомо, що Mercedes-Benz має намір продати майно, яке належить офіційному дистиб'ютору марки в РФ "Мерседес-Бенц Рус", а також, можливо, права дистриб'ютора. Зазначалося, що Mercedes збирається також продати будинок у підмосковних Вешках, де знаходяться офісні площі та сервіс компанії.