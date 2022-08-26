Аграрії зібрали понад 25 мільйонів тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

Українські аграрії зібрали вже 25,3 млн тонн нового врожаю з площі 6,6 млн га (59%) при врожайності 38,4 цга.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, станом на 25 серпня аграрії намолотили, зокрема:

пшениці обмолочено 4,6 млн га (98%), намолочено 18,8 млн тонн при врожайності – 40,8 ц/га;

ячменю обмолочено 1,6 млн га (99%), намолочено 5,5 млн тонн при врожайності – 34,6 ц/га;

гороху обмолочено 108,8 тис. га (98%), намолочено 246,1 тис. тонн при врожайності – 22,6 ц/га;

гречки обмолочено 1,6 тис. га (1%), намолочено 2,0 тис. тонн при врожайності – 13,2 ц/га;

проса обмолочено 4,1 тис. га (9%), намолочено 9,1 тис. тонн при врожайності – 21,9 ц/га.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,3 ц/га. У трійку лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн тонн увійшли: Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина.

Також соняшника зібрали уже на площі 23,5 тис. га (1%), намолочено 18,8 тис. тонн насіння при врожайності 8 ц/га. Ріпаку зібрали на площі 1 млн 85 тис. га (99%), намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,4 ц/га.

Водночас аграрії Вінниччини, Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили збирання культур ранньої групи.