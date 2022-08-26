Суд передав АРМА активи аграрної компанії вартістю 4,6 мільярда

Прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн. Це частина статутного капіталу компанії, яка належить росіянину.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури триває досудове розслідування щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст. 209 КК України).

Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів. Про яку компанію йдеться, правоохоронці не уточнили.