Україна отримає "митний безвіз" з Євросоюзом вже цього року, – Шмигаль

Україна приєднається до "митного безвізу" вже цього року. Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

"Ммитний безвіз" – це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону,менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, а також обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", – зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що "митний безвіз" – це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.

"Також прямо зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через "Дію", – додав очільник уряду.

Також прем’єр нагадав, що "митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.