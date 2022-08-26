Російські хакери атакували Україну за пів року понад 1000 разів

Упродовж шести місяців війни Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зареєструвала 1123 кібератаки з боку ворожих хакерів.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

"Українці вже пів року мужньо дають відсіч російським загарбникам, які у лютому розпочали повномасштабну війну на території нашої країни. Захищаємося не тільки на полі бою, а й успішно відбиваємо атаки російських хакерів у кіберпросторі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше кіберзловмисники атакували уряд і місцеві органи влади.

Також серед основних цілей – комерційні та фінансові установи, органи сектору безпеки і оборони, підприємства енергетичного сектору, транспортної галузі та телекому – вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення.

Як повідомлялося, за чотири місяці повномасштабної війни українською ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів.