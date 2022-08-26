Французька TotalEnergies відкидає звинувачення у постачанні палива російській армії
Французька TotalEnergies стверджує, що енергопродукти, які вона постачає в РФ, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.
Про це йдеться у заяві компанії, передає Європейська правда.
У TotalEnergies заявили, що після публікацій у ЗМІ звернулися до російського "Новатеку", з яким володіють спільним підприємством "Тернєфтєгаз", що постачає газовий конденсат.
"Діапазон продукції, що отримується при переробці на території комплексу в Усть-Лузі, включає авіагас, який експортується тільки за межі Росії і навіть не має сертифікації на продаж усередині країни", – стверджують у "Новатеку".
TotalEnergies на основі відповіді російської компанії заявило, що прагне "покласти край безпідставній суперечності, яка шкодить репутації компанії, та вирішила вжити всіх належних юридичних заходів" з цією метою.
Як повідомлялося, французьке видання Le Monde повідомило, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".
Також міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна французька нафтова компанія TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.
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