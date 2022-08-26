Частка жінок в українському IT досягла 24%, – дослідження

Станом на серпень 2022 року частка жінок, зайнятих в українських IT-компаніях, становить 24%.

Про це свідчать дані дослідження, яке провела компанія GlobalLogic до Дня рівності жінок (26 серпня), передає ain.ua.

Зазначається, що частка жінок-спеціалістів в українському IT за останні 10 років зросла втричі.

При цьому, 30% керівних посад у компаніях цієї індустрії посідають саме жінки.

За даними самої компанії, з нею в Україні співпрацює 1769 жінок, і це становить понад чверть усіх її спеціалістів. Середній вік спеціалісток становить 33 роки, однак серед IT-фахівчинь є й жінки старше 60 років. Третину вищих керівних посад у компанії обіймають жінки, аналогічно із загальним трендом по індустрії.

81% жінок в IT-сфері мають технічні спеціальності. Переважна більшість респонденток починала свій шлях в індустрії з trainee чи junior позиції, однак зараз має професійний рівень senior, lead або навіть AVP (молодша віцепрезидентка).

"Ми бачимо, як світові тенденції рухаються в сторону гендерного балансу й переконані, що такий тренд матиме довгостроковий вплив на IT-індустрію", – каже старша віцепрезидентка з інжинірингу GlobalLogic Юлія Штукатурова.

Наголошується, що десятиліттями спеціальності з IT-галузі вважалися "нежіночними" професіями, на IT-спеціальності вузів вступало мало дівчат. Але останніми роками тренд помінявся, і це добре, вважаючи, що в IT, зокрема українському, бракує спеціалістів.