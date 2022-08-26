Литовська Linas Agro продала бізнес у Росії та Білорусі (оновлено)

Литовська агропромислова група Linas Agro Group продає бізнес у Росії та Білорусі підприємства компанії "ВітОМЕК" у Москві та Тверській області та "Белфідагро", зареєстроване в Могилівській області Білорусі.

Як повідомили у литовській компанії, угоди з продажу бізнесу оцінюються у суму 7,5 млн євро, їх планується завершити до кінця цього року, передає Інтерфакс-Україна.

Договори про продаж цих підприємств із загальним штатом 240 осіб було підписано 25 липня. Покупцями виступили компанії, зареєстровані у Росії, але за згодою сторін де вони називаються.

"Переговори та узгодження деталей продажу зайняли деякий час, тому ми раді, що нарешті завершуємо цей складний етап", – зазначив голова правління Linas Agro Group Дарюс Зубас.

У 2021 році Linas Agro придбала активи KG Group, яка працювала в Литві, Латвії, Естонії, Росії, Польщі, Білорусії, Нідерландах за 73,5 млн євро. Було придбано 34 компанії, що діють у сферах виробництва зерна, борошна, м'яса птиці та інших продуктів, у тому числі великі литовські підприємства (зернопереробна Kauno grudai, Кайшядорська та Вільнюська птахофабрики).

У Росії KG Group належало ТОВ "ВітОМЕК", що випускає кормові добавки для сільськогосподарських тварин та птиці. Потужність виробництва – близько 48 тис. тонн на рік. Основну частку у структурі виробництва забезпечує завод у тверському Лихославлі.

Білоруське "Белфідагро" займається виробництвом преміксів, їх оптовим продажем, а також торгівлею кормами та сировиною для їхнього виробництва.

Linas Agro Group є найбільшою групою компаній із виробництва сільгосппродукції та продовольства у країнах Балтії, об'єднує понад 70 компаній у різних країнах світу.