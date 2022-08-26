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Новини Війна
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В Україні презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна

війна,харківщина

Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєсстр пошкодженого та знищеного внаслідок російського вторгнення майна.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що наразі через портал і застосунок "Дія" українці подали понад 256 тис. заяв про пошкоджене майно.

"Водночас ця цифра не є остаточною, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об’єкти. Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр", – наголосили у відомстві.

У Мінцифри підкреслили, що фіксація завданих збитків є необхідним кроком для подальшого формування політики відбудови та компенсації.

Як додали в пресслужбі "Дії", щоб подавати заяву в застосунку, необхідно натиснути розділ "Послуги" – "Пошкоджене майно" – "Почати". Після того, треба обрати майно, заповнити анкету та надіслати її. Також подати заяву можна і на порталі Дія.

Розробка та впровадження Реєстру пошкодженого та знищеного майна здійснюється Мінінфраструктури у співпраці з Мінцифри та Мінрегіоном. Проєкт реалізується за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Автор: 

майно (114) Мінцифри (803) Дія (621)


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Россия должна заплатить за это!
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27.08.2022 10:41 Відповісти
Прилет. Нет окна. Заявил в Дию и Полицию, как написал ЖЭК. Установил окна за свои, взял квитанции. Далее начался дурдом какой то.
Лично мне заявили, что ущерб должен оценивать специалист, имеющий международную лицензию. А установщик окон не должен быть обычным ЧПшником, а именно от завода производителя профиля, тоже сертифицированным специалистом.
Только тогда, может быть, когда нибудь, вы получите деньги за свои установленные окна.
Чьи интересы защищает государство? По моему оккупантов. Да мой чек надо умножить на 10 и выставить наРФии! И тогда они начнут понимать, что нельзя вторгаться в чужую страну, бо будут потом очень долго работать на шарика, выплачивая репарации.
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27.08.2022 14:23 Відповісти
Чергова зелена маячня
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28.08.2022 09:07 Відповісти
Цікаво, а якщо моє майно частково знищено пожежею, частково розкрадено сусідами. Так само і будинок невідомо чи придатний до життя.
Але головне, що Маріуполь окупований. Навіть якщо все вціліло у заявника, все одне ж воно фактично загублено.
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28.08.2022 18:04 Відповісти

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