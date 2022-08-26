В Україні презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна

Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєсстр пошкодженого та знищеного внаслідок російського вторгнення майна.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що наразі через портал і застосунок "Дія" українці подали понад 256 тис. заяв про пошкоджене майно.

"Водночас ця цифра не є остаточною, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об’єкти. Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр", – наголосили у відомстві.

У Мінцифри підкреслили, що фіксація завданих збитків є необхідним кроком для подальшого формування політики відбудови та компенсації.

Як додали в пресслужбі "Дії", щоб подавати заяву в застосунку, необхідно натиснути розділ "Послуги" – "Пошкоджене майно" – "Почати". Після того, треба обрати майно, заповнити анкету та надіслати її. Також подати заяву можна і на порталі Дія.

Розробка та впровадження Реєстру пошкодженого та знищеного майна здійснюється Мінінфраструктури у співпраці з Мінцифри та Мінрегіоном. Проєкт реалізується за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".