Нацбанк відкликав усі ліцензії кредитної спілки Express Credit Union

Національний банк України анулював всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, видані кредитній спілці "Експрес кредит юніон Україна" (працює під брендом Express Credit Union).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня, воно набуде чинності 29 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Підставою для анулювання ліцензій стала відмова кредитної спілки від проведення позапланової інспекційної перевірки.

В НБУ нагадали, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.