"Стальканат-Силур" показав 330 мільйонів прибутку за минулий рік

АТ "Виробниче об’єднання "Стальканат-Силур" за підсумками роботи у 2021 році збільшило чистий прибуток у 2,8 раза порівняно з попереднім роком до 327,84 млн грн.

Згідно з інформацією до річних загальних зборів акціонерів, призначених на 30 вересня, нерозподілений прибуток на 31 грудня 2021 року склав 116,58 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зборах акціонери планують ухвалити рішення про розподіл прибутку товариства за 2021 рік, який пропонується залишити нерозподіленим.

Як повідомлялося, у липні акціонери ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Силур" направили на виплату дивідендів 65,73 млн грн за рахунок прибутку за січень-квітень 2022 року.

ПрАТ "ПО "Стальканат-Силур" раніше мало дві філії – в Одесі та в Харцизьку Донецької області на НКТ. Керівництво компанії 1 грудня 2016 року офіційно повідомило про зупинення філії компанії в Харцизьку. Пізніше керівництво ПрАТ "ПО "Стальканат-Силур" заявило про захоплення філії компанії в Харцизьку на НКТ.

У вересні акціонери домовилися виділити компанію "Стальканат", до якої буде переведено одеський проммайданчик. У свою чергу, збережеться також і ПрАТ "Стальканат-Силур", на балансі якої перебуватиме "Силур", що знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.

ПрАТ "Стальканат-Силур" випускає сталеві, капронові канати та метизну продукцію.

За даними Національного депозитарію України станом на перший квартал 2021 року, громадянин України Давид Немировський має 50,0001% акцій компанії, а громадяни Ізраїлю Антон Міхаленко та Едер Лірон – 23,7% та 23,1% відповідно.