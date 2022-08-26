Суркіси докапіталізують свій сімейний банк на 460 мільйонів

Акціонери "Акцент-банку" ("А-Банк") планують на засіданні 30 вересня збільшити статутний капітал на 459,8 млн грн, або на 43% до 1,5 млрд грн за рахунок спрямування 57,47% прибутку за 2021 рік.

Згідно з повідомленням у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), у рамках емісії банк підвищив номінальну вартість простої іменної акції на 18,31 грн, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні вказується, що банк також планує направити 40,12 млн грн прибутку за 2021 рік та 4,15 млн грн прибутку за попередні роки до резервного фонду.

За даними Національного банку України, станом на початок 2022 року найбільшими акціонерами "Акцент-Банку" були Ігор Суркіс (33,229%), Григорій Сурсіс (32,99%), Світлана Суркіс (16,8897%) та Марина Суркіс (16,8897%).

За розміром загальних активів на 1 липня 2022 року "Акцент-Банк" посідав 19 місце (17,36 млрд грн) серед 68 банків, що діяли в Україні.