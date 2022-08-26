Хімічний холдинг Фірташа підвищив ціни на добрива для аграріїв

Холдинг Ostchem, який поєднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа, підвищив ціни на мінеральні добрива на 10-15%.

Як повідомили у пресслужбі Group DF, зростання цін обумовлене подорожчанням газу, передає Інтерфакс-Україна.

У Group DF зазначають, що у собівартості на вартість природного газу припадає понад 70-80%.

Згідно з інформацією на сайті Group DF, роздрібна ціна на аміачну селітру з доставкою до домогосподарства в межах 200 км зросла на 8,7% – до 34,8 тис. грн за тонну; карбамід подорожчав на 6,8% – до 39,8 тис. грн. за тонну, вапняково-аміачна селітра – на 11,8%, до 28,2 тис. грн. за тонну, а найбільше зростання продемонструвала КАС – на 15,2% , до 32,5 тис. грн за тонну.

Водночас, за даними Group DF, в Україні споживання добрив через війну впало мінімум на 30-40%.

Ostchem – азотний холдинг Group DF, який поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол", які не працюють і знаходяться на окупованих територіях.