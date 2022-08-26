Нацбанк оновив порядок нагляду за платіжними системами

Національний банк оновив порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури відповідно до вимог закону "Про платіжні послуги", ввденого в дію в серпні цього року.

Відповідні норми затверджені постановою правління НБУ №187 від 24 серпня, яка набуває чинності з 27 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Оновлений порядок ґрунтується на міжнародних стандартах оверсайту для платіжних систем Банку міжнародних розрахунків та підходах Європейського центрального банку щодо оверсайту платіжних інструментів", – зазначається у повідомленні.

Об’єктами оверсайту платіжної інфраструктури є:

cуб’єкти платіжних систем – оператори платіжних систем, учасники платіжних систем, технологічні оператори платіжних послуг, розрахункові банки;

надавачі платіжних послуг – у частині використання ними платіжних інструментів, платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного ринку;

емітенти електронних грошей – у частині випуску та використання електронних грошей.

Крім того, Національний банк: