Французька TotalEnergies вийшла із ще одного газового проєкту в Росії

Французька компанія TotalEnergies підписала остаточний договір про продаж російській групі "НоваТек" 49% акцій "Тернафтогазу", який розробляє Термокарстове газоконденсатне родовище.

Як повідомляється у пресрелізі TotalEnergies, угоду було підписано після отримання згоди від російської влади.

"26 серпня 2022 року TotalEnergies та "НоваТек" підписали остаточний договір купівлі-продажу 49% частки TotalEnergies у "Тернафтогазі". Закриття очікується у вересні 2022 року за дотримання звичайних умов", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що ще 22 березня TotalEnergies публічно оприлюднила принципи поведінки щодо свого російського бізнесу, засудивши військову агресію Росії проти України. Тоді TotalEnergies також оголосила про поступове призупинення своєї діяльності в Росії, за винятком участі у тих проєктах, які сприяють безпеці енергопостачання Європи.

Після цього компанія продала свої активи з видобутку нафти (Хар'ягінське родовище) і газу для місцевого російського ринку (Термокарстове родовище), а також інші місцеві підприємства (мастила, акумулятори), які були законсервовані в першому півріччі.

https://censor.net/biz/news/3352494/frantsuzka_totalenergies_povnistyu_vyyishla_z_naftovogo_proyektu_v_rosiyi