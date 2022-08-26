Кабмін змінив склад робочої групи для переговорів з МВФ

Кабінет міністрів збільшив чисельність міжвідомчої робочої групи з координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з 10 до 17 осіб.

Згідно з постановою уряду №942 від 23 серпня, до складу групи включено голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлану Рекрут, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також до неї увійшли перший заступник голови Мінфіну Денис Улютін та заступник голови Ольга Зикова, член НКРЕКП Руслан Кайдаш, заступник міністра енергетики Микола Колесник та заступник голови Мінрегіону Іван Лукеря.

Крім того, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, який перейшов на роботу в МВФ, у складі групи замінив Сергій Миколайчук, що прийшов на його місце в Нацбанк, а першого віце-прем'єра - міністра економіки Юлію Свириденко – її перший заступник з Мінекономіки Денис Кудін.

Головою групи, як і раніше, залишається урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

У групі також залишаються міністр юстиції Денис Малюська, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, інші представники Нацбанку, Мінфіну та радники прем'єра Наталія Бойко та міністра фінансів Юлія Пашко.

За даними агентства, останнім часом ця міжвідомча робоча група, створена у жовтні 2020 року, активно не працювала.

Як раніше повідомляв голова Нацбанку Кирило Шевченко, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.