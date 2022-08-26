Мінрегіон затвердив обсяги пільгового газу для виробників тепла

Міністерство розвитку громад та територій узгодило виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає пресслужба Мінрегіону.

"Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію. Це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону", – повідомив Чернишов.

Як повідомлялося, постановою від 19 липня №812 Кабмін зобов’язав ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", постачати газ виробникам тепла за фіксованою пільговою ціною.

Зокрема, ціна на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7 420 грн за тисячу кубів з ПДВ. Для бюджетних установ — 16 390 грн за тисячу кубів з ПДВ.

Також Мінрегіон мав узгодити виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.