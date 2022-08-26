Нацбанк відновив активний продаж валюти з резервів для підтримки курсу
Національний банк України (НБУ) цього тижня знову був змушений вдатися до інтервенцій для підтримки національної валюти після того, як минулого тижня він вдруге з початку березня поповнив їх на міжбанківському ринку.
За даними НБУ, з 22 по 26 серпня він придбав всього $7,3 млн, що відповідає щотижневим показникам кінця березня - середини липня та першої половини серпня, тоді як продав $437,1 млн порівняно з $490-522 млн у першу та другий тиждень серпня, свідчать підрахунки агентства Інтерфакс-Україна.
Відповідно "чистий" продаж валюти цього тижня склав $429,8 млн – у два рази менше, ніж до девальвації офіційного курсу гривні на 25%, що відбулася 21 липня.
Водночас учасники ринку зауважували, що на статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів впливає зарахування частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку". Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку – на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер "Укрексімбанк" продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ в резерви.
Як повідомлялося, попереднього тижня з 15 по 19 серпня Нацбанк придбав $197,8 млн, тоді як продав $122,43 млн. Таким чином "чиста" купівля валюти Національним банком склала $75,4 млн.
Це відбулося втретє з початку повномасштабної війни. Вперше "чиста" купівля валюти була зафіксована в перший тиждень війни, коли Нацбанк призупинив її продаж, а вдруге – після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как говорится кто на что учился ни чего личного.
От шо цікаво. Буквально місяць назад керівництво нбу разом із супермегаекспертами з економіки з школи кілі азіріва патякали про то шо курс тре отпустить бо резервів вже нема, результат - все виросло в ціні на 70-100%. Все, вже не надо курс отпускать? Всі експерди всіх гусей пообщипували? Тепер надо назад курс тримать, бо батальон монако не має на шо купувать вейрони своїм діткам?