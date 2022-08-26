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Новини
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Нацбанк відновив активний продаж валюти з резервів для підтримки курсу

валюта

Національний банк України (НБУ) цього тижня знову був змушений вдатися до інтервенцій для підтримки національної валюти після того, як минулого тижня він вдруге з початку березня поповнив їх на міжбанківському ринку.

За даними НБУ, з 22 по 26 серпня він придбав всього $7,3 млн, що відповідає щотижневим показникам кінця березня - середини липня та першої половини серпня, тоді як продав $437,1 млн порівняно з $490-522 млн у першу та другий тиждень серпня, свідчать підрахунки агентства Інтерфакс-Україна.

Відповідно "чистий" продаж валюти цього тижня склав $429,8 млн – у два рази менше, ніж до девальвації офіційного курсу гривні на 25%, що відбулася 21 липня.

Водночас учасники ринку зауважували, що на статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів впливає зарахування частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку". Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку – на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер "Укрексімбанк" продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ в резерви.

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Як повідомлялося, попереднього тижня з 15 по 19 серпня Нацбанк придбав $197,8 млн, тоді як продав $122,43 млн. Таким чином "чиста" купівля валюти Національним банком склала $75,4 млн.

Це відбулося втретє з початку повномасштабної війни. Вперше "чиста" купівля валюти була зафіксована в перший тиждень війни, коли Нацбанк призупинив її продаж, а вдруге – після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.

Автор: 

валюта (2162) валютний резерв (195) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9265) золотовалютний резерв (248)


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Почему то так скромно умалчивается , что НБУ продает валюту из гос. резервов , а не из своих собственных и второй момет по курсу 36,6+1% или по 37 и в третьих мало вериться , что эта валюта 100% пойдет на кретичный импорт, а не будет продаваться по 41, зарабатывая 11% с оборота и таких оборотов можно делать хоть каждый день.
Как говорится кто на что учился ни чего личного.
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26.08.2022 20:32 Відповісти
Бабки-на підтримку курсу, хто і як буде його підтримувати-державна таємниця, пдтимуючі працівники трохи візмуть за свої послуги. Спіть спокійно, все одно Вам тих бабок не бачити.
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26.08.2022 23:34 Відповісти
Ну да, не треба розгойдувати човен бо батальйону Монакко на їжу не вистачає. До речи курс не потрібно підтримувати, а потрібно підтримувати бюджетників і не заважати населенню працювати, якщо хтось може.
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27.08.2022 20:01 Відповісти
Ви що таке кажете, експортери ж страждають!!! (це хто? бєня? зєрно? як на мене, то й *** з ними, з бєнєю і зєрном. Україна тільки збагатіє, якщо каломийші не стане).

От шо цікаво. Буквально місяць назад керівництво нбу разом із супермегаекспертами з економіки з школи кілі азіріва патякали про то шо курс тре отпустить бо резервів вже нема, результат - все виросло в ціні на 70-100%. Все, вже не надо курс отпускать? Всі експерди всіх гусей пообщипували? Тепер надо назад курс тримать, бо батальон монако не має на шо купувать вейрони своїм діткам?
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27.08.2022 22:15 Відповісти
Крім доларової інфляції коли дорожчає нафта та інше в Україні ще є гривнева, а коли оголошують що треба відпустити курс тому що резерви впали, так виникає питання чому резерви падають - напевно через те, що крадуть на подвійному курсі і чому резерви падають поступово, а курс відпускають різко - значить хтось затарився доларами з резервів країни, як кажуть все було вкрадено нас, а потім, щоб відсікти зайвих покупців НБУ не виходить з інтервенціями і курс злітає з усіма наслідками, а потім починають коментувати експерти коли вже пізно.
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28.08.2022 14:55 Відповісти
Коротше кажучи - що робити? Єдиний можливий дієвий варіант - ростріляти - нажаль, "неначасі".
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28.08.2022 19:38 Відповісти

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