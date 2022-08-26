Нацбанк відновив активний продаж валюти з резервів для підтримки курсу

Національний банк України (НБУ) цього тижня знову був змушений вдатися до інтервенцій для підтримки національної валюти після того, як минулого тижня він вдруге з початку березня поповнив їх на міжбанківському ринку.

За даними НБУ, з 22 по 26 серпня він придбав всього $7,3 млн, що відповідає щотижневим показникам кінця березня - середини липня та першої половини серпня, тоді як продав $437,1 млн порівняно з $490-522 млн у першу та другий тиждень серпня, свідчать підрахунки агентства Інтерфакс-Україна.

Відповідно "чистий" продаж валюти цього тижня склав $429,8 млн – у два рази менше, ніж до девальвації офіційного курсу гривні на 25%, що відбулася 21 липня.

Водночас учасники ринку зауважували, що на статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів впливає зарахування частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку". Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку – на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер "Укрексімбанк" продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ в резерви.

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Як повідомлялося, попереднього тижня з 15 по 19 серпня Нацбанк придбав $197,8 млн, тоді як продав $122,43 млн. Таким чином "чиста" купівля валюти Національним банком склала $75,4 млн.

Це відбулося втретє з початку повномасштабної війни. Вперше "чиста" купівля валюти була зафіксована в перший тиждень війни, коли Нацбанк призупинив її продаж, а вдруге – після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.