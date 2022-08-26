Трастовий фонд для відновлення України може запрацювати в середині наступного року

Трастовий фонд для відновлення України під егідою Світового банку може запрацювати в середині 2023 року.

Про це повідомила заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Ганна Юрченко, інформує Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що ідею створення трастового фонду висунуто його потенційними основними донорами.

"Це дуже хороша ідея, адже в такому разі реалізація проєктів буде виключно за найкращими європейськими практиками – у частині закупівель, контрактів, організації процесів тощо. Усі проєкти будуть знаходитися на платформі (у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, – ред.). За попередніми домовленостям донорів та уряду України цей трастовий фонд може запрацювати вже з середини наступного року", – повідомила Юрченко.

Заступник міністра додала, що за цей час основним завданням є "прибрати вузькі місця". Зокрема, удосконалити систему Prozorro, оновити нормативну базу та будівельні норми, підготувати спеціалістів тощо.

Як повідомлялося, сьогодні Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєсстр пошкодженого та знищеного внаслідок російського вторгнення майна.

У Мінцифри підкреслили, що фіксація завданих збитків є необхідним кроком для подальшого формування політики відбудови та компенсації.

Як додали в пресслужбі "Дії", щоб подавати заяву в застосунку, необхідно натиснути розділ "Послуги" – "Пошкоджене майно" – "Почати". Після того, треба обрати майно, заповнити анкету та надіслати її. Також подати заяву можна і на порталі Дія.