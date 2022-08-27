АТ "Укрзалізниця" відкрила одразу дві дільниці на кордоні з Румунією: Рахів - Берлебаш - держкордон та Тересва - держкордон.

Про це повідомляє очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

"Це 19,3 км та 1,1 км нової колії, які були збудовані нашими колійниками за рекордні 2 місяці. Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією – нашому найбільш завантаженому напрямку", – зазначив він.

За словами Камишіна, їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові шість пар вантажних поїздів щодня – це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік.

Окрім того, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків – міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

Але це стане можливим одразу після того, як румунська сторона відремонтуює свою частину дільниці, підкреслив глава "Укрзалізниці".

До того часу по цій дільниці ходитиме приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.