У РФ призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

Посольства РФ з 26 серпня тимчасово зупинили прийом заяв на видачу 10-річних закордонних паспортів з електронним носієм.

Про це йдеться в оголошенні на сайті консульського департаменту МЗС Росії, передає Forbes.

Відповідне рішення МЗС РФ пояснює "технічними причинами". У повідомленні наголошується, що про відновлення прийому повідомлять додатково.

Раніше такі повідомлення з'явилися на сайтах посольств Росії в Туреччині, Латвії, Швеції, Фінляндії, Азербайджані, Естонії, Німеччині.

Про п'ятирічні закордонні паспорти, які не мають електронного носія, в оголошенні консульства нічого не сказано, але такий документ не можна оформити на додаток до раніше виданого та ще чинного закордонного паспорта – лише замість нього.

Як повідомлялося, Мінцифри РФ "відклало питання" видачі цифрових паспортів на невизначений термін. За даними ЗМІ, проєкт електронного паспорта в РФ відкладено з двох причин: велика вартість паспорту та дефіцит компонентів для виробництва цифрових документів – пластику та чіпів.