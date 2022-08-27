Понад 50% українських ІТ-компаній не проводили релокацію, – результати дослідження

Від початку повномасштабного вторгнення понад 50% опитаних ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. До того ж частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.

Про це свідчить дослідження Асоціації IT Ukraine, передає ain.ua.

Серед ІТ-компаній, що проводили релокацію, переважає релокація в межах України (45%). За кордон частково релокувались 42% компаній, з них – лише 5% компаній із закриттям частини офісів в Україні.

Жодна з опитаних ІТ-компаній не провела повну релокацію за кордон.

Зазначається, що релокація значною мірою розглядається ІТ-компаніями як вимушений крок на період війни або принаймні її активної фази.

Серед опитаних ІТ-компаній жодна не має наміру повністю згортати бізнес в Україні.

До того ж у перспективі до кінця 2022 року, більшість ІТ-компаній (63%) не планують часткову або повну релокацію. Лише 14% опитаних розглядають часткову або повну релокацію за кордон до кінця року.

Частина компаній (23%) планує комбінувати релокацію за кордон та в межах України. Тобто у сукупності 37% компаній розглядають релокацію як можливу до кінця цього року. Якщо ж ситуація в країні суттєво не зміниться, можна очікувати, що цей показник зростатиме.

Основним стримувальним чинником для релокації, зокрема подальшої релокації, компанії відзначили неможливість виїзду за кордон ІТ-спеціалістів, бажання ІТ-компаній платити податки в Україні, небажання більшої частини команди переїжджати, вищі витрати на ведення бізнесу за межами України.

Результати опитування свідчать, що ІТ-компанії досить зважено підходять до питання релокації, аналізуючи та прораховуючи наслідки кожного варіанту, а також віддаючи перевагу тим країнам, в яких у них вже є офіси.

Суттєво змінити ситуацію зможе скасування воєнного стану та покращення ситуації в Україні (для кожної третьої компанії) чи хоча б повернення до довоєнного стану (до 24 лютого 2022 року) та відсутність активних бойових дій в Україні протягом кількох місяців. За таких умов, 80% компаній планують повернення бізнесу до України. На сьогодні, лише 7% компаній не планують повертатися, тобто проводити зворотну релокацію до України.