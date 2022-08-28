Fitch підвищило рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) АТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті з "C" до "CC".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Рейтингові дії послідували за підвищенням Fitch суверенних рейтингів України 17 серпня 2022 року до "CC". Ця рейтингова дія прямо впливає на РДЕ "Укрзалізниці", оскільки вона вважається пов'язаною з державою компанією", – зазначає агентство.

Воно вказує на те, що стратегічне значення компанії для держави зросло після початку російсько-української війни у ​​лютому 2022 року. Стимул уряду підтримувати "Укрзалізницю" залишається високим, держава надає безповоротні грошові субсидії (10 млрд грн) для підтримки основної операційної діяльності компанії. Проте фінансові ресурси та грошові потоки EP більші, ніж до війни, залежать від фінансових показників української держави.

Рейтингова дія не вплинула на самостійну кредитоспроможність "УКрзалізниці" лише на рівні "ccc".

Рейтинги єврооблігацій компанії відповідають довгостроковому РДЕ в іноземній валюті. Fitch уточнює, що єврооблігації становили 75% боргу ЄС на кінець 2021 року.