Уряд схвалив законопроєкт про швидкі інвестиції

Уряд схвалив законопроєкт про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під час реалізації проєктів, що спрямовані на відновлення економіки.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проєкти, що входять до Переліку проєктів відновлення економіки, отримують максимально сприятливі умови для інвестування.

Це, зокрема:

скорочення строків набуття прав на земельну ділянку – з 18 до 3 місяців,

право на земельну ділянку набуватиметься без аукціону, без документації з землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки,

встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території,

проєктування об’єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.

Проєктом відновлення буде вважатися проєкт, який:

має вартість від 500 тис. євро;

спрямований на будь-яку сферу промисловості (за виключенням діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).

Для його включення до Переліку проєктів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки. Уряд схвалив законопроєкт, який незабаром буде зареєстрований у парламенті.

"Пришвидшуємо відбудову України шляхом залучення приватних інвестицій. Створюємо інвесторам максимально комфортні процедурні умови для реалізації інвестиційних проектів. Наша мета після завершення бойових дій – максимально швидко повернутися до довоєнного стану економіки. Таким чином будемо мати вихідну точку для подальшого зростання. Нам слід у найкоротші строки відбудувати інфраструктуру, відновити втрачені та створити нові виробництва. Закон про швидкі інвестиції передбачає такі змін в законодавстві, щоб в Україні можна було максимально швидко і без зайвої бюрократії будувати промислові підприємства з нуля. Таким чином ми плануємо якнайсильніше розвинути переробну промисловість", – прокоментувала рішення уряду перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.