На окупованих територіях зареєстровано 65 тисяч бізнесів, – "Опендатабот"

Майже 65 тисяч українських бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях. Це близько 5% від загальної кількості юридичних осіб в Україні.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що з початком повномасштабної війни на території України бізнес був змушений не лише повністю переглянути свої бізнес-процеси, але й навіть змінювати місце реєстрації, щоб розпочати все наново.

Наразі не є обовʼязковим переміщення бізнесу в більш безпечні регіони, відповідне рішення приймає кожен власник на свій розсуд.

Але в разі, якщо бізнес залишається на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "перебувають в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", то для нього можуть бути застосовані певні податкові обмеження. У "Райффайзен Банку" зазначають, що податки з суми отриманого доходу нараховує та сплачує не сам підприємець, а його контрагенти.

Як повідомлялося, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано майже 150 тис. нових бізнесів, із яких 132 тис. це фізособи-підприємці, та понад 14 тис. юридичні особи.