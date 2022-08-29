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Новини
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Температура в українських оселях цієї зими буде на 4 градуси нижче за норму, – Вітренко

витренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми.

Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає Укрінформ.

Опалювальний сезон, за словами Вітренка, розпочнеться пізніше й закінчиться раніше. Він також порадив людям запастися ковдрами й теплим одягом на випадок, якщо надворі буде понад 10 градусів морозу.

Загалом ситуація залежатиме від того, чи нададуть міжнародні союзники Україні кошти для закупівлі 4 млрд кубометрів газу, а також від різних непередбачених обставин, як, наприклад, руйнування РФ газової інфраструктури або подальше скорочення поставок в Європу.

"Без фінансової підтримки (Заходу, – ред.) в нас не буде газу, і це означатиме, що в нас будуть дуже високі ризики для енергосистеми. (Без імпорту газу, – ред.) будуть відключення у багатьох місцях України. Що ж до опалення, то якщо в нас не буде цих 2 млрд куб. м, це означатиме, що деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла... тому буде дуже холодно", – зазначив Вітренко.

Україна видобуває близько 60% необхідного їй газу всередині країни, а решту закуповує в сусідів з Євросоюзу за ринковими цінами. У 2014 році країна перестала безпосередньо купувати газ у Росії.

Україні необхідно імпортувати близько 10 млрд кубометрів газу. Вітренко сказав, що, на його думку, союзники розуміють цю потребу, але він не може бути впевнений, що Україна отримає кошти – "дуже важко бути впевненим під час війни".

Однак ці розрахунки можуть змінитися, якщо Росія завдасть удару по будь-якому критично важливому об’єкту газової інфраструктури України, електростанціях або газовидобувних підприємствах.

Близько 50% газових родовищ України розташовані в Харківській області, за 6-7 км від лінії фронту. Якщо вони або українські сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу.

Росія також може ще більше скоротити поставки газу в ЄС, що призведе до його подорожчання.

Автор: 

газ (7924) Нафтогаз (3310) опалення (561) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+5
Переживём. Ребятам на фронте будет и холоднее и опаснее.
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29.08.2022 11:30
+2
Це все фігня, переживемо і таку температуру, головні питання: Хто розмінував Чонгар, де інформація про Азовців по зе-марафону, хто такий Єрмак - чому агент ФСБ тут сидить, чому росіянин із рашистськими замашками ще є досі мером Одеси?
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29.08.2022 14:00
+2
ТА ШОСЬ ЗАВЕЛИКА ЦІНА ЩОБ ПОДИВИТИСЬ ЯК КЛОУН БУДЕ 5 РОКІВ ПРЕЗИДЕНТОМ.
ВІЙНА, СМЕРТЬ ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ, ЗИМА В ПРОМЕРЗЛИХ ПРИМІЩЕННЯХ.
ЛАДНО МОЛОДІ ВИТРИМАЮТЬ, А СКІЛЬКИ СТАРЕНЬКИХ ПОМРЕ В ЦЮ ЗИМУ ЗАВДЯКИ Зе.
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29.08.2022 14:05
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Було на 3 градуси, тепер на 4 ... Далі буде.
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29.08.2022 10:53 Відповісти
Переживём. Ребятам на фронте будет и холоднее и опаснее.
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29.08.2022 11:30 Відповісти
ТА ШОСЬ ЗАВЕЛИКА ЦІНА ЩОБ ПОДИВИТИСЬ ЯК КЛОУН БУДЕ 5 РОКІВ ПРЕЗИДЕНТОМ.
ВІЙНА, СМЕРТЬ ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ, ЗИМА В ПРОМЕРЗЛИХ ПРИМІЩЕННЯХ.
ЛАДНО МОЛОДІ ВИТРИМАЮТЬ, А СКІЛЬКИ СТАРЕНЬКИХ ПОМРЕ В ЦЮ ЗИМУ ЗАВДЯКИ Зе.
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29.08.2022 14:05 Відповісти
Норма 20 градусов, будет 16, да холодно, зябко, но люди не замёрзнут. Дело не в Зе, дело в войне. Ваш кэп.
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29.08.2022 17:40 Відповісти
Думаю для багатьох літніх людей ця зима може стати останьою, а Зе ТРЕБА ЗНОСИТИ ІМПІЧМЕНТОМ.
 Я за Пороха,з ним Україна не пропаде.
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30.08.2022 01:09 Відповісти
ГОЛОВНЕ НЕ ПОРОХ ?
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29.08.2022 14:06 Відповісти
попрошайничаем у всех у кого только можно, а если Европа даст оружие, а если Европа даст на газ, а если то а если се….. А если не даст, тогда что?????? И боневтик говорит что только Украине решать как будет дальше война идти…..
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29.08.2022 12:58 Відповісти
Температура в українських оселях цієї зими буде на 4 градуси нижче за норму Джерело: https://biz.censor.net/n3363712
Да шо ти говориш, еще скажи что надо запасаться теплыми одеялами и тулупами , а то мы не знали с таким руководством, что делать , только не во всех деньги есть. Лучше скажи, куда ж дорогой ты наш товарищ, Ветренко 6 миллрд.кубов газа дел, которые должны были быть закупленны при подготовке к зиме 2001 года, оплаченные населением по тарифам - маме ? вместе с премией которую заплатило государство как в последствии выяснилось за недостачу, а не многова. Вот парадокс чем больше воруют тем больше премия, все не так как у людей ни чего личного - бизнес, как говорят в батальоне - Монако,-кто на что учился.
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29.08.2022 13:13 Відповісти
Одна мама любит скорость, а другая - газ! (((
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29.08.2022 17:00 Відповісти
Ну да и папе надо отстегнуть и не мало.
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29.08.2022 17:11 Відповісти
То потрясіть в військовий час тих ,хто в Полтавській області при Януковичу родовища захопив.
А він вде бачить , як будуть відмивать гроші надані європейськмими партнерами і в заручниках у зелених Україна

Загалом ситуація залежатиме від того, чи нададуть міжнародні союзники Україні кошти для закупівлі 4 млрд кубометрів газу, а також від різних непередбачених обставин, як, наприклад, руйнування РФ газової інфраструктури або подальше скорочення поставок в Європу.
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29.08.2022 13:51 Відповісти
Це все фігня, переживемо і таку температуру, головні питання: Хто розмінував Чонгар, де інформація про Азовців по зе-марафону, хто такий Єрмак - чому агент ФСБ тут сидить, чому росіянин із рашистськими замашками ще є досі мером Одеси?
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29.08.2022 14:00 Відповісти
Лысое одесское чмо давно напрашивается, он ещё за нападение на Стерненко не ответил
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29.08.2022 17:42 Відповісти
А у Зе клоуна температура в оселі теж буде 15 С ???
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29.08.2022 14:01 Відповісти
Зе влада PDRS конкретні.
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29.08.2022 14:27 Відповісти
Цікаво, а у Вітренко дома також на 4, чи як кажуть, піди перевір. Сусіде, приходь до мене борщ їсти.
- так у тебе злющий пес!
- отож бо!
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29.08.2022 14:30 Відповісти
Уже давно норма 18 С. А Витренко, похоже, только сейчас об этом узнал.
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29.08.2022 15:04 Відповісти
А нахх.я мені твоє опалення неповноцінне с цим колгоспом ,дозвольте людям відєднатися від ваших гнілих мереж та робити собі індівідуальне опалення.
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29.08.2022 15:18 Відповісти
Цей афер щедовго буде нам розказувати казочки росія забрала всі газові родовища в морі а на суші наша влада ім передала газові родовища через ліцензії з та представникам партії опзж і вже 8 років нічого не робить щоб забраим їх назад.
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29.08.2022 16:17 Відповісти
Газ в Україні є в Харківській,Львівській областях та в Криму...З Кримом зрозуміло,але чому газ слабенько розроблявся у Львівській?Там крім звиклого (Ходовичський) є ще сланцевий у Бродах.Його було почали розробляти за прем"єрства Тимошенко,потрібно було лишень рішення облради,але депутатка від "Свободи" пані Сех (потім стала головою Львівської ОДА) привела на сесію зграю сільських бродівських бабів,від яких на кілометр тхнуло стайнею - і рішення про видобуток Бродівського сланцю було поховане...Саме час спитати - кому то було вигідно тоді і тепер...
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29.08.2022 17:08 Відповісти
---Яблуко від яблуні далеко НЕ впаде : гідний синуля головної професорки-- соціалістки ...
Яка у нас . Світловодську . на передвиборчій гонці. видала :--- А для нациків у нас берізок вистаче !!! /І де їх таких ЗЕ- хрипло відкопує !!! У нього просто дар Божий на отаку. пропутінську гидоту.../ Паралельно. на сайті. сьогодні виступ ЕКС--Прем*єрки Юлії...
Вона ж запевняє : --- В Україні газу . власного видобутку. достатньо для забезпечення опалювального сезону. навіть. якщо розрахункова .зовнішня. температура буде -- 20 *с.
Кому вірити оберайте самі ... Від себе лише додам. що за цим .зниженням /стоїть грандіозна афера/ Йдеться про суттєве заниження /затерджених громадами /параметрів температурних графіків : температурної відповідності - теплоносія на виході з котельни .до зовнішнього температуростояння... Відступ-- це кримінал...поле .для крадіжки і неймовірного збагачення... Чомусь свіжеспечений міністр так сором*язливо замовчує: згідно п.29 " Правил надання послуг з водо--теплопостачання..." передбачено : 3а кожен недогрітий градус приміщень/передбачених Санітарними Нормами / має зменшуватися і оплата на 5% У разі. якшо температура помешканні впаде нижче +12*с--- оплата НЕ справляється ... Ми стаємо свідками грандіозних гешефтів... Їм все мало й мало: лише за діючим нормативом- КТМ--204 України вони списують -13% виробленого тепла на тепловтрати у каналах тепломережі та спину хапугам НЕмає !!!
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29.08.2022 18:42 Відповісти
Щось мені підказує, що Вітренко точно мерзнути не буде.
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29.08.2022 19:58 Відповісти
Уряд Норвегії збирається допомогти із забезпеченням України газом в осінньо-зимовий період. «Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе центральну роль у забезпеченні доступу до енергії. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити 2 млрд крон (понад 200 млн євро - Ред.) на закупівлю українцями газу в осінньо-зимовий період", - цитує прем'єр-міністра Йонаса Гара Стере прес-служба уряду.
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29.08.2022 21:19 Відповісти

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