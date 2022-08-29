Температура в українських оселях цієї зими буде на 4 градуси нижче за норму, – Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми.

Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає Укрінформ.

Опалювальний сезон, за словами Вітренка, розпочнеться пізніше й закінчиться раніше. Він також порадив людям запастися ковдрами й теплим одягом на випадок, якщо надворі буде понад 10 градусів морозу.

Загалом ситуація залежатиме від того, чи нададуть міжнародні союзники Україні кошти для закупівлі 4 млрд кубометрів газу, а також від різних непередбачених обставин, як, наприклад, руйнування РФ газової інфраструктури або подальше скорочення поставок в Європу.

"Без фінансової підтримки (Заходу, – ред.) в нас не буде газу, і це означатиме, що в нас будуть дуже високі ризики для енергосистеми. (Без імпорту газу, – ред.) будуть відключення у багатьох місцях України. Що ж до опалення, то якщо в нас не буде цих 2 млрд куб. м, це означатиме, що деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла... тому буде дуже холодно", – зазначив Вітренко.

Україна видобуває близько 60% необхідного їй газу всередині країни, а решту закуповує в сусідів з Євросоюзу за ринковими цінами. У 2014 році країна перестала безпосередньо купувати газ у Росії.

Україні необхідно імпортувати близько 10 млрд кубометрів газу. Вітренко сказав, що, на його думку, союзники розуміють цю потребу, але він не може бути впевнений, що Україна отримає кошти – "дуже важко бути впевненим під час війни".

Однак ці розрахунки можуть змінитися, якщо Росія завдасть удару по будь-якому критично важливому об’єкту газової інфраструктури України, електростанціях або газовидобувних підприємствах.

Близько 50% газових родовищ України розташовані в Харківській області, за 6-7 км від лінії фронту. Якщо вони або українські сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу.

Росія також може ще більше скоротити поставки газу в ЄС, що призведе до його подорожчання.