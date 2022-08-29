Температура в українських оселях цієї зими буде на 4 градуси нижче за норму, – Вітренко
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми.
Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає Укрінформ.
Опалювальний сезон, за словами Вітренка, розпочнеться пізніше й закінчиться раніше. Він також порадив людям запастися ковдрами й теплим одягом на випадок, якщо надворі буде понад 10 градусів морозу.
Загалом ситуація залежатиме від того, чи нададуть міжнародні союзники Україні кошти для закупівлі 4 млрд кубометрів газу, а також від різних непередбачених обставин, як, наприклад, руйнування РФ газової інфраструктури або подальше скорочення поставок в Європу.
"Без фінансової підтримки (Заходу, – ред.) в нас не буде газу, і це означатиме, що в нас будуть дуже високі ризики для енергосистеми. (Без імпорту газу, – ред.) будуть відключення у багатьох місцях України. Що ж до опалення, то якщо в нас не буде цих 2 млрд куб. м, це означатиме, що деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла... тому буде дуже холодно", – зазначив Вітренко.
Україна видобуває близько 60% необхідного їй газу всередині країни, а решту закуповує в сусідів з Євросоюзу за ринковими цінами. У 2014 році країна перестала безпосередньо купувати газ у Росії.
Україні необхідно імпортувати близько 10 млрд кубометрів газу. Вітренко сказав, що, на його думку, союзники розуміють цю потребу, але він не може бути впевнений, що Україна отримає кошти – "дуже важко бути впевненим під час війни".
Однак ці розрахунки можуть змінитися, якщо Росія завдасть удару по будь-якому критично важливому об’єкту газової інфраструктури України, електростанціях або газовидобувних підприємствах.
Близько 50% газових родовищ України розташовані в Харківській області, за 6-7 км від лінії фронту. Якщо вони або українські сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу.
Росія також може ще більше скоротити поставки газу в ЄС, що призведе до його подорожчання.
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ВІЙНА, СМЕРТЬ ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ, ЗИМА В ПРОМЕРЗЛИХ ПРИМІЩЕННЯХ.
ЛАДНО МОЛОДІ ВИТРИМАЮТЬ, А СКІЛЬКИ СТАРЕНЬКИХ ПОМРЕ В ЦЮ ЗИМУ ЗАВДЯКИ Зе.
Я за Пороха,з ним Україна не пропаде.
Да шо ти говориш, еще скажи что надо запасаться теплыми одеялами и тулупами , а то мы не знали с таким руководством, что делать , только не во всех деньги есть. Лучше скажи, куда ж дорогой ты наш товарищ, Ветренко 6 миллрд.кубов газа дел, которые должны были быть закупленны при подготовке к зиме 2001 года, оплаченные населением по тарифам - маме ? вместе с премией которую заплатило государство как в последствии выяснилось за недостачу, а не многова. Вот парадокс чем больше воруют тем больше премия, все не так как у людей ни чего личного - бизнес, как говорят в батальоне - Монако,-кто на что учился.
А він вде бачить , як будуть відмивать гроші надані європейськмими партнерами і в заручниках у зелених Україна
Загалом ситуація залежатиме від того, чи нададуть міжнародні союзники Україні кошти для закупівлі 4 млрд кубометрів газу, а також від різних непередбачених обставин, як, наприклад, руйнування РФ газової інфраструктури або подальше скорочення поставок в Європу.
- так у тебе злющий пес!
- отож бо!
Яка у нас . Світловодську . на передвиборчій гонці. видала :--- А для нациків у нас берізок вистаче !!! /І де їх таких ЗЕ- хрипло відкопує !!! У нього просто дар Божий на отаку. пропутінську гидоту.../ Паралельно. на сайті. сьогодні виступ ЕКС--Прем*єрки Юлії...
Вона ж запевняє : --- В Україні газу . власного видобутку. достатньо для забезпечення опалювального сезону. навіть. якщо розрахункова .зовнішня. температура буде -- 20 *с.
Кому вірити оберайте самі ... Від себе лише додам. що за цим .зниженням /стоїть грандіозна афера/ Йдеться про суттєве заниження /затерджених громадами /параметрів температурних графіків : температурної відповідності - теплоносія на виході з котельни .до зовнішнього температуростояння... Відступ-- це кримінал...поле .для крадіжки і неймовірного збагачення... Чомусь свіжеспечений міністр так сором*язливо замовчує: згідно п.29 " Правил надання послуг з водо--теплопостачання..." передбачено : 3а кожен недогрітий градус приміщень/передбачених Санітарними Нормами / має зменшуватися і оплата на 5% У разі. якшо температура помешканні впаде нижче +12*с--- оплата НЕ справляється ... Ми стаємо свідками грандіозних гешефтів... Їм все мало й мало: лише за діючим нормативом- КТМ--204 України вони списують -13% виробленого тепла на тепловтрати у каналах тепломережі та спину хапугам НЕмає !!!