"Укрпошта" анонсувала запуск благодійних марок із Псом Патроном (оновлено)

АТ "Укрпошта" днями презентуватиме шостий поштовий випуск воєнного часу, який присвячений псу-розмінувальнику Патрону.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спочатку "Укрпошта" анонсувала випуск нових марок на 30 серпня, але пізніше очільник компанії повідомив, що "через певну низку обставин" його перенесли на 1 вересня.

Зазначається, що цей випуск "Укрпошта" реалізує у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

"Особливістю випуску є благодійна складова, адже кожен, хто придбає поштові марки "Пес Патрон", які окрім номінальної вартості містять додатковий номінал, стає учасником благодійного проекту з придбання машини механізованого розмінування та допомозі притулкам для тварин", – наголосили в "Укрпошті".

Так, у марковому аркуші представлено 8 поштових марок із зображенням робочих буднів та життя Патрона, виготовлених на самоклейному папері. Тираж випуску – 1 млн аркушів.

Вартість кожної поштової марки становить 31 грн, з яких номінальна вартість – F (23 грн), а сума благодійного збору – 8 грн. Відповідно, вартість аркушу – 248 грн, з яких 64 грн – благодійна складова.

Придбати марки можна буде у всіх міських відділеннях поштового зв’язку, а також на офіційному онлайн-магазині "Укрпошти" та маркетплейсах.

Спочатку "Укрпошта" анонсувала випуск нових марок 30 серпня, але пізніше очільник компанії повідомив, що "через певну низку обставин" його перенесли на 1 вересня.