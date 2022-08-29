Країни Балтії внесли пропозиції щодо нового пакету санкцій проти РФ

Країни Балтії представили Європейській комісії конкретні пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв’ю Die Welt.

За його словами, йдеться про енергетику, торгівлю, подальші обмеження на систему SWIFT і включення ще більшої кількості людей і установ до санкційних списків.

"Попередні санкції працюють, але їх недостатньо. Нам потрібно ще більше підняти ціну для Росії до настання зими, щоб ця війна швидше закінчилася. Нам також необхідно поставити більше зброї на Україну. Естонія надає Україні найбільший обсяг допомоги зброєю на душу населення. Звичайно, ми будемо раді, якщо інші країни наслідуватимуть цей приклад", – наголосив міністр.

Він також закликав Євросоюз ввести візові обмеження для росіян.

"Ми проти геноциду. Але саме це росіяни зараз здійснюють в Україні. Той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати їздити до нас у відпустку, займатися шопінгом або обходити санкції, – морально неприйнятний", – підкреслив Рейнсалу.

Як повідомлялося, очільники комітетів із закордонних справ парламентів семи країн-членів ЄС виступили зі спільною заявою, де закликають до нових санкцій проти РФ за її війну в Україні. Заяву підписали очільники комітетів закордонних справ парламентів Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Данії.