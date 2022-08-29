Фінський виробник шин Nokian виставив на продаж завод у Росії, – ЗМІ

Фінський виробник шин Nokian Tyres шукає покупців на свій завод у Ленінградській області.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

За їх даними, до початку вересня Nokian збирає зобов’язувальні пропозиції від потенційних покупців. Завод є основним активом фінської компанії, він випускає 16 млн шин на рік.



За словами джерел, на завод претендують кілька інвесторів, включаючи нафтові компанії та профільних гравців. Серед інтересантів вони називають пов'язані із "Татнафтою" структури, а також власника AEON Романа Троценка.

Вартість підприємства з урахуванням прав на використання бренду в РФ на початок 2022 року становила щонайменше 400 млн євро. Наразі, на думку експертів, компанія змушена буде надати дисконт.

Як повідомлялося, у червні компанія оголосила про рішення покинути російський ринок. Минулого року близько 80% вироблених Nokian Tyres шин для легкових автомобілів випустили в Росії. На компанію в РФ працюють понад 1600 осіб.