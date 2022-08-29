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Миколаїв залишився без води

вода

У Миколаєві внаслідок аварії на водозаборі повністю припинено водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба "Миколаївводоканалу" у Facebook.

"На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде. Скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт? Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зроблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання.

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