Миколаїв залишився без води
У Миколаєві внаслідок аварії на водозаборі повністю припинено водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба "Миколаївводоканалу" у Facebook.
"На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде. Скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт? Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день", – йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зроблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання.
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