У Польщі знайшли роботу 430 тисяч українських біженців

Відповідно до нових, спрощених правил, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.

Як пише inpoland.net, про це повідомив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед, передає Укрінформ.

"Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас", – зазначив він.

За даними польського чиновника, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер RESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.

Норма про необхідність отримання номера RESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у звʼязку з агресією росії проти України, яким запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.