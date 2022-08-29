У Польщі знайшли роботу 430 тисяч українських біженців
Відповідно до нових, спрощених правил, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.
Як пише inpoland.net, про це повідомив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед, передає Укрінформ.
"Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас", – зазначив він.
За даними польського чиновника, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер RESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.
Норма про необхідність отримання номера RESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у звʼязку з агресією росії проти України, яким запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.
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Так от от, паньство шановАне, з Цензор.НЕТ, я вас благаю не перепощувати новини позитивної блогерні.
В Польші із роботою для жінок повна ср*к*. І це ще дуже м'яко кажучи. Якщо ви зібралися до Польші відбити воєнні кредити з картки універсальна, то я вас дуже розачарую. Роботи тут нема.
Для чоловіків трохи є, але дуже важка і платять дуже мало. Скажу чесно, я як IT фахівець пішов на будову, бо нема вже для таких як я праці за фахом.
І на будові "маловато чого" мені заплатили, вибив тількі 10% зарплатні, і чесно кажучи і за те був вдячним долі.
Якщо можете працювати віддалено, то краще сидіть в Україні, бо тут працюівати так можна, але не забувайте що платити тут потрібно трохи більше.
Якщо бомби за вікном не падають, то краще пересидіть цей жах у дома. Конкретно у мене падають, тому і сиджу і випалюю очі програмним кодом для канадійців і американців сидячі на зйомній квартирі у Польші з купою жінок і дітей.