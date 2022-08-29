Нацбанк призупинив ліцензії трьом ломбардам та 26 фінкомпаніям
Національний банк застосував до трьох ломбардів та 26 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня.
Так, трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Це стосується ПТ "Ломбард "Первинний капітал" за участю АО "Логос" і компанія", ПТ "Ломбард –Каркузаєв і компанія", а також ПТ "Ломбард "Українська скарбниця" Смехович Г.В. і компанія".
Також були тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг таким компаніям як:
- ТОВ "Фінансова компанія Інвест Кредо";
- ТОВ "Фінтеч лаб";
- ТОВ "Бліцкріг";
- ТОВ "Фінансова компанія "Кредіком Груп";
- ТОВ "Фінансова компанія "Інкасо Фінанс";
- ТОВ "Експо Проперті груп";
- ТОВ "Фінансова компанія "Прості рішення";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет";
- ТОВ "Фінансова компанія "Креді Фінанс";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінансовий достаток";
- ТОВ "Фінансова компанія "Октант";
- ТОВ "Сіті Фін Альянс";
- ТОВ "Сайма Фінанс";
- ТОВ "Компані Фінанс";
- ТОВ "Фінансова компанія "Маркетмейкер";
- ТОВ "Фінансова компанія "Арго";
- ТОВ "Інвестиційно-фінансова компанія "Основа";
- ТОВ "Фінансова компанія "Голден Коін";
- ТОВ "Фінансова компанія "Аглай";
- ТОВ "Фінансова компанія "Інвест Кредит груп";
- ТОВ "Фінансова компанія "Прогресивні фінанси";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фаворит";
- ТОВ "Фінансова компанія "Асап";
- ТОВ "Ескроу капітал";
- ТОВ "Факторингова компанія "Аврора Стайл";
- ТОВ "Сіті Фінанс".
У Нацбанку додали, що зазначені ломбарди та фінансові компанії практично не ведуть діяльності, не комунікують з регулятором та не подають звітності тощо.
"Саме тому їм тимчасово зупинено ліцензії з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність", – пояснює регулятор.
Фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.
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