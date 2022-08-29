Нацбанк призупинив ліцензії трьом ломбардам та 26 фінкомпаніям

Національний банк застосував до трьох ломбардів та 26 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня.

Так, трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Це стосується ПТ "Ломбард "Первинний капітал" за участю АО "Логос" і компанія", ПТ "Ломбард –Каркузаєв і компанія", а також ПТ "Ломбард "Українська скарбниця" Смехович Г.В. і компанія".

Також були тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг таким компаніям як:

ТОВ "Фінансова компанія Інвест Кредо";

ТОВ "Фінтеч лаб";

ТОВ "Бліцкріг";

ТОВ "Фінансова компанія "Кредіком Груп";

ТОВ "Фінансова компанія "Інкасо Фінанс";

ТОВ "Експо Проперті груп";

ТОВ "Фінансова компанія "Прості рішення";

ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет";

ТОВ "Фінансова компанія "Креді Фінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Фінансовий достаток";

ТОВ "Фінансова компанія "Октант";

ТОВ "Сіті Фін Альянс";

ТОВ "Сайма Фінанс";

ТОВ "Компані Фінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Маркетмейкер";

ТОВ "Фінансова компанія "Арго";

ТОВ "Інвестиційно-фінансова компанія "Основа";

ТОВ "Фінансова компанія "Голден Коін";

ТОВ "Фінансова компанія "Аглай";

ТОВ "Фінансова компанія "Інвест Кредит груп";

ТОВ "Фінансова компанія "Прогресивні фінанси";

ТОВ "Фінансова компанія "Фаворит";

ТОВ "Фінансова компанія "Асап";

ТОВ "Ескроу капітал";

ТОВ "Факторингова компанія "Аврора Стайл";

ТОВ "Сіті Фінанс".

У Нацбанку додали, що зазначені ломбарди та фінансові компанії практично не ведуть діяльності, не комунікують з регулятором та не подають звітності тощо.

"Саме тому їм тимчасово зупинено ліцензії з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність", – пояснює регулятор.

Фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.