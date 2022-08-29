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Нацбанк призупинив ліцензії трьом ломбардам та 26 фінкомпаніям

нбу,нацбанк

Національний банк застосував до трьох ломбардів та 26 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня.

Так, трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Це стосується ПТ "Ломбард "Первинний капітал" за участю АО "Логос" і компанія", ПТ "Ломбард –Каркузаєв і компанія", а також ПТ "Ломбард "Українська скарбниця" Смехович Г.В. і компанія".

Також були тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг таким компаніям як:

  • ТОВ "Фінансова компанія Інвест Кредо";
  • ТОВ "Фінтеч лаб";
  • ТОВ "Бліцкріг";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Кредіком Груп";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Інкасо Фінанс";
  • ТОВ "Експо Проперті груп";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Прості рішення";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Креді Фінанс";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Фінансовий достаток";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Октант";
  • ТОВ "Сіті Фін Альянс";
  • ТОВ "Сайма Фінанс";
  • ТОВ "Компані Фінанс";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Маркетмейкер";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Арго";
  • ТОВ "Інвестиційно-фінансова компанія "Основа";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Голден Коін";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Аглай";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Інвест Кредит груп";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Прогресивні фінанси";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Фаворит";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Асап";
  • ТОВ "Ескроу капітал";
  • ТОВ "Факторингова компанія "Аврора Стайл";
  • ТОВ "Сіті Фінанс".

У Нацбанку додали, що зазначені ломбарди та фінансові компанії практично не ведуть діяльності, не комунікують з регулятором та не подають звітності тощо.

"Саме тому їм тимчасово зупинено ліцензії з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність", – пояснює регулятор.

Фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.

Автор: 

ліцензія (753) ломбард (92) НБУ (9266)


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