БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 530 0

Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців, – ДРС

іт,іт-експорт

Міністерство фінансів своїм наказом 248 дозволило видавати довідку-підтвердження податкового резидентства у електронній формі та привело її форму у відповідність до міжнародних стандартів, що має вирішити проблему виникнення подвійного резиденства для підприємців, які виїхали під час війни за кордон.

Про це повідомляє Державна регуляторна служба України.

Зокрема, наказом Мінфіну:

  • затверджено форму довідки-підтвердження резидентства для уникнення подвійного резиденства відповідно до міжнародних стандартів;
  • визначено процедуру видачі відповідної довідки, зокрема в електронній формі;
  • передбачено її видачу з транслітерацією англійською мовою.

У Держрегуляторній службі вважають, що це рішення дозволить вирішити одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном, адже відтепер отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн.

Раніше підприємці, які виїхали за межі території України та звернулись за тимчасовим захистом до інших країн, були змушені отримувати таку довідку лише у паперовому форматі.

"Зазначене могло б призвести до того, що громадяни України, не бажаючи цього, ризикували бути визнаними резидентами інших країн, а отже, сплачувати податки не в бюджет України. Це стосується всіх суб’єктів господарювання, а насамперед галузі IT, яка продемонструвала свою стійкість в умовах воєнного стану", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна також проситиме уряди країн ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів вимушено виявилися не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів" .

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Чи змусять українських біженців платити податки в ЄС

Автор: 

біженці (694) Мінфін (2930) податки (2417) Державна податкова служба (356)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 