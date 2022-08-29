Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців, – ДРС

Міністерство фінансів своїм наказом 248 дозволило видавати довідку-підтвердження податкового резидентства у електронній формі та привело її форму у відповідність до міжнародних стандартів, що має вирішити проблему виникнення подвійного резиденства для підприємців, які виїхали під час війни за кордон.

Про це повідомляє Державна регуляторна служба України.

Зокрема, наказом Мінфіну:

затверджено форму довідки-підтвердження резидентства для уникнення подвійного резиденства відповідно до міжнародних стандартів;

визначено процедуру видачі відповідної довідки, зокрема в електронній формі;

передбачено її видачу з транслітерацією англійською мовою.

У Держрегуляторній службі вважають, що це рішення дозволить вирішити одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном, адже відтепер отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн.

Раніше підприємці, які виїхали за межі території України та звернулись за тимчасовим захистом до інших країн, були змушені отримувати таку довідку лише у паперовому форматі.

"Зазначене могло б призвести до того, що громадяни України, не бажаючи цього, ризикували бути визнаними резидентами інших країн, а отже, сплачувати податки не в бюджет України. Це стосується всіх суб’єктів господарювання, а насамперед галузі IT, яка продемонструвала свою стійкість в умовах воєнного стану", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна також проситиме уряди країн ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", коли багато людей через скасування авіарейсів вимушено виявилися не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів" .

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Чи змусять українських біженців платити податки в ЄС