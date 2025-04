Суд розгляне позов про повернення "Приватбанку" Коломойському

Господарський суд Києва 30 серпня розгляне справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського та пов’язаної з ним компанії Triantal Investments до державного "Приватбанку" та 7 інших відповідачів щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій "Приватбанку" від 2016 року та повернення йому зазначених акцій.

Як повідомляє пресслужба банку, ця справа є одним із основних судових процесів, ініційованих Коломойським з метою відновлення свого права власності на акції "Приватбанку".

"Задля цього позивачі вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "Приватбанку" від 2016 року та витребувати акції у держави Україна на свою користь. Судове засідання, яке має відбутися завтра, буде першим за півтора року, оскільки починаючи з квітня 2021 опонентами умисно вчинялися дії, спрямовані на затягування розгляду справи", – додали в банку.

"Приватбанк" наполягає на відсутності права Коломойського та Triantal Investments вимагати у держави повернення акцій банку та вимагати визнання права власності на акції банку.

"Зокрема, "Приватбанк" вважає, що суд зобов'язаний застосувати норми так званого "антиколомойського закону", які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, їх колишнім власникам/акціонерам", – зазначили в пресслужбі.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Частка Боголюбова та Коломойського становила по 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова – 0,2%.