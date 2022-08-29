Кабмін знову розширив перелік пріоритетних видатків бюджету під час війни

Кабінет міністрів знову вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, дозволивши фінансування придбання шкільних автобусів, трансплантації органів та ряду інших видатків.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Прийняте рішення дозволить забезпечити, зокрема, наступне:

придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти з нового навчального року;

надання на належному рівні третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

підтримку у належному стані систем оповіщення населення, що є одним з пріоритетних заходів щодо забезпечення безпеки населення в умовах воєнного стану;

надання психологічної реабілітації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, постраждалих учасників Революції Гідності, а також здійснювати придбання та виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для таких осіб;

проведення платежів на соціальні гарантії працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України;

перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, джерелом формування яких є кошти позик та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових та донорських установ і міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, 27 серпня також перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.