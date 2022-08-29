Мінреінтеграції хоче збільшити компенсацію за надання житла переселенцям удвічі

Міністерство реінтеграції ініціюватиме підвищення удвічі компенсації за надання житла внутрішнім переселенцям.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає пресслужба Мінреінтеграції.

"Громадяни та організації, які приймають на тимчасове розміщення ВПО (внутрішньо переміщених осіб, – ред.), чекають на збільшення компенсації витрат. Йдеться про очікування змін до відповідних постанов Кабміну, суть яких – підвищити розмір компенсації вдвічі", – йдеться у повідомленні.

Наразі компенсація надається у межах програми "Прихисток", який передбачає, що власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців, отримують гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації витрат на комунальні послуги.

Але, як зауважують у міністерстві, на практиці така компенсація часто не перекриває собою витрати на ЖКП, вартість яких постійно зростає.