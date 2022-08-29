Україна має стати членом ЄС, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до проведення кардинальних реформ Євросоюзу з метою підготувати його до прийому нових членів, у тому числі України.

Про це він заявив, виступаючи з промовою в Карловому університеті в Празі, повідомляє Deutsche Welle.

"Країни Західних Балкан, Україна, Республіка Молдова та в перспективі Грузія мають стати частиною ЄС. Це розширення на користь Європейського Союзу", – сказав канцлер.

Він зауважив, що "у ці дні знову постає питання про те, де надалі проходитиме кордон між вільною Європою та неоімперіалістичною автократією".

З огляду на це федеральний канцлер у своїй промові також пообіцяв, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні оборонятися від російської агресії і вже найближчими тижнями направить їй сучасне озброєння, включаючи системи ППО, радари та безпілотники.

При цьому Шольц зазначив, що Німеччині слід взяти на себе особливу відповідальність за нарощування потенціалу України у сфері ППО та артилерії.

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Шольц також закликав до різкого посилення співпраці у галузі оборони, створення повністю дієздатної штаб-квартири ЄС та запропонував надати Німеччині одну з центральних ролей у справі забезпечення протиповітряної оборони у Північній та Східній Європі.

За словами німецького канцлера, Євросоюзу для свого розширення необхідно вжити кардинальних кроків і, зокрема, реформувати Європарламент та систему ухвалення рішень у сфері зовнішньої та податкової політики.

Шольц запропонував залишити в силі чинне нині правило, за яким кожна країна-член ЄС виділяє для участі в Єврокомісії по одному представнику, але висловився за скасування принципу одноголосного ухвалення рішень, причому навіть у тому випадку, якщо це, за його словами, матиме наслідки і для Німеччини.

Як повідомлялося, у червні лідери Європейського Союзу надали Україні та Молдові статус кандидата в члени Співтовариства. Для України Єврокомісія визначила сім сфер, у яких Україна має зробити "домашню роботу".