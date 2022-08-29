БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
284 0

Нацбанк спростив вимоги до відеоконтролю в пунктах обміну валют

нбу,нацбанк

Національний банк України спростив вимоги до систем технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.

Відповідні зміни містить постанова правління НБУ №192 від 26 серпня яка набуде чинності 30 серпня, йдеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк нагадує, що небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, були зобов'язані встановити систему технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів, яка б відповідала зазначеним вимогам.

Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, Національний банк, зокрема, спростив деякі з них у частині:

  • забезпечення безперебійним аварійним живленням не менше ніж 12 годин;
  • роздільної здатності камери для відеонагляду;
  • строку для відновлення працездатності системи технологічного відеоконтролю.

Автор: 

НБУ (9266) обмін валюти (696)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 