Нацбанк спростив вимоги до відеоконтролю в пунктах обміну валют
Національний банк України спростив вимоги до систем технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.
Відповідні зміни містить постанова правління НБУ №192 від 26 серпня яка набуде чинності 30 серпня, йдеться в повідомленні регулятора.
Нацбанк нагадує, що небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, були зобов'язані встановити систему технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів, яка б відповідала зазначеним вимогам.
Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, Національний банк, зокрема, спростив деякі з них у частині:
- забезпечення безперебійним аварійним живленням не менше ніж 12 годин;
- роздільної здатності камери для відеонагляду;
- строку для відновлення працездатності системи технологічного відеоконтролю.
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