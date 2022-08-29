Нацбанк спростив вимоги до відеоконтролю в пунктах обміну валют

Національний банк України спростив вимоги до систем технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.

Відповідні зміни містить постанова правління НБУ №192 від 26 серпня яка набуде чинності 30 серпня, йдеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк нагадує, що небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, були зобов'язані встановити систему технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів, яка б відповідала зазначеним вимогам.

Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, Національний банк, зокрема, спростив деякі з них у частині: