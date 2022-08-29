Німеччина і Данія запустять спільний вітроенергетичний проєкт вартістю $9 мільярдів

Морський вітроенергетичний центр Bornholm Energy Island вартістю 9 млрд євро ($9 млрд) у Балтійському морі стане значним кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу. Він з’єднає кілька вітряних парків і розподілить вироблену ними енергію між двома країнами. Проєкт матиме потужність понад 3 гігавати, що вистачить для 4,1 млн домогосподарств, після його запуску в 2030 році.

"Це вперше в Європі, коли дві країни співпрацюють у такому проєкті", – сказав міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, передає Bloomberg.

За даними уряду Данії, проєкт потребуватиме 3 млрд євро інвестицій для інфраструктури та 6 млрд євро для офшорного вітряного парку.

Німецький мережевий оператор 50Hertz і його данський аналог Energinet, які побудують енергетичний хаб і зв'язок з материком, розділять як витрати, так і прибуток від проєкту.

"Ми подбаємо про те, щоб ця угода також була вигідною для платників податків", – заявив міністр енергетики Данії Дан Йоргенсен.

"Потрібна велика довіра та бажання між двома країнами, щоб мати можливість взяти на плечі проєкт такого масштабу", – додав він.

Після його запуску інші країни Балтії та Польща матимуть можливість приєднатися до проєкту.

І Німеччина, і Данія погодилися, що будь-який новий партнер потребуватиме схвалення обох сторін. Німеччина особливо стурбована впливом будь-якого перенаправлення потоку енергії на постачання електроенергії.

Хабек, який також є віце-канцлером Німеччини, сказав, що "енергетичний острів" буде проходити поблизу великих трубопроводів, що направляють російський газ до Європи.

"Але тепер це буде наша власна енергія, а не російський газ", – сказав він.