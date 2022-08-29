Литва завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

У Литві завершили будівництво більш ніж 500-кілометрового фізичного бар’єру на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили агентству BNS у компанії EPSO-G, яка реалізує проєкт, передає Інтерфакс-Україна.

"Цими вихідними команда підрядників, сформована EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю", – повідомив BNS менеджер із комунікацій компанії Антанас Бубняліс.

Протяжність огорожі з колючим дротом становить 502 км.

Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю – 679 км, у тому числі понад 100 км проходить берегами річок і озер.

У Литві після напливу у 2021 році нелегальних мігрантів з Білорусі було ухвалено рішення про зведення фізичної загородження на кордоні.

2021 року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тис. осіб. Понад 13 тис. іноземців було повернуто при переході кордону із серпня 2021 року. Деякі з них неодноразово намагалися в'їхати до Литви. Останнім часом кількість біженців, які намагаються перетнути литовський кордон, знову збільшилася. Литва звинувачує в організації потоку мігрантів владу Білорусі й називає це гібридною атакою.

Раніше паркан на кордоні з Білоруссю побудували в Польщі, де також зіткнулися з потоком нелегальної міграції, що посилився. Після зведення загородження, як зазначив у липні в радіоефірі заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік, міграційний тиск на польському кордоні зменшився у 20 разів порівняно з 2021 роком.

Сталеве загородження висотою 5 метрів на польсько-білоруському кордоні має довжину 186 км. Крім нього, до середини вересня планується завершення будівництва електронного бар'єру завдовжки 202 км. Він складатиметься з підземного кабелю-детектора, камер денного та нічного бачення, а також тепловізорів через кожні 100 м вздовж кордону.