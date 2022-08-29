Фонд гарантування виставив на продаж кредит "дочки" "Сбербанку" на 2 мільярди

23 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон із продажу активів, що перебувають на балансі АТ "МР Банк" ("Міжнародний резервний банк", колишній "Сбербанк"), який ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Як повідомляє пресслужба Фонду, одним лотом на торги виставлено право вимоги за кредитом юридичної особи та нерухоме майно в Одесі. Продаж активів відбувається в рамках здійснення ліквідаційної процедури банку та з метою акумуляції коштів для розрахунку із його кредиторами.

До складу лоту входить право вимоги за кредитом юрособи. Заборгованість за договором на початок серпня 2022 року становить 2,1 млрд грн. У заставі за кредитом – нерухомість у Одесі, загальною площею понад 29 тис. кв. м.

Крім того, до складу лоту входить об'єкт нерухомого майна – будівля бізнес-центру в Одесі по вул. Бабаджаняна маршала, площею понад 8 тис. кв. м.

Початкова ціна лоту – 2,38 млрд грн.

Активи на продаж виставляються уперше.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за виставленими на продаж кредитами, РФ або осіб, пов'язаних із державою-агресором..

Кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".