Україна в серпні експортувала майже 2 мільйони тонн зернових

Україна в серпні експортувала 1,92 млн тонн зернових і зернобобових культур, а з початку 20222023 маркетингового року (МР) 3,62 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.

У серпні торік були відвантажені 4,6 млн тонн, а всього – 7,64 млн тонн зернових.

Найбільше в серпні було експортовано кукурудзи – 1,17 млн тонн (з початку поточного сезону – 1,33 млн тонн), далі йдуть пшениця – 605 тис. тонн (з початку МР – 981 тис. тонн), ячмінь – 140 тис. тонн (289 тис. тонн), жито – 0,5 тис. тонн (0,5 тис. тонн).

Експорт борошна у серпні становив 6,6 тис. тонн (з початку МР – 10,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 5,9 тис. тонн (9,3 тис. тонн).

Раніше в Мінагрополітики зазначали, що темпи експорту зерна відстають від минулорічних у 2,6 раза.

Як повідомлялося, Україна упродовж 2021/2022 маркетингового року, який завершився 30 червня, експортувала 61,5 млн тонн зернових та олійних вартістю $22,2 млрд.