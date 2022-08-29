Голова Держлісагентства анонсував рекордні обсяги заготівлі дров

Державне агентство лісових ресурсів у липні 2022 року збільшило заготівлю дров до 336,6 тис. кубометрів, що на третину більше, ніж у липні минулого року.

Про це голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець написав на своїй сторінці в мережі Faceboоk.

Він наголосив, що у серпні підприємства Держлісагентства збільшать заготівлю дров до рекорду.

"За підсумками серпня плануємо вийти на ще кращий результат. І щомісячно додатково забезпечувати до 100-150 тис. кубометрів дров", – написав Болоховець.

За його словами, керівникам лісгоспів запропоновано не лише збільшити обсяг заготівлі, але й створити складські запаси, вивчити можливість доставки дров у південно-східні регіоні.

"Це справді не просто, адже дрова сьогодні забирають, що називається, з пили. Моментально. Скуповують не лише тверді породи, але й хвойні. Тим не менш склади мають бути сформовані на випадок, якщо трапиться аварійне відключення того чи іншого району чи міста від електро- та теплопостачання. Відповідно, оперативно знадобиться великий обсяг твердого палива для мобільних котелен", – зазначив голова Держлісагентства.

Він запевнив, що ресурсів для збільшення заготівлі дров достатньо, оскільки за минулі роки недовикористано ліміту рубок обсягом 6 млн кубометрів. Крім того, прорідження та прохідні рубки можуть забезпечити ще приблизно 4,5 млн кубометрів деревини.

"Що потрібно, так це робочі руки. В деяких регіонах критично не вистачає людей. На Чернігівщині додатково потрібно 45 бригад, на Київщині 19 бригад, на Вінниччині - 13. Тому звертаємось до підприємців, які мать людей та техніку (трактори, вантажівки, тощо) – будь ласка, долучайтесь до заготівлі", – додав Болоховець.

Як повідомлялося, ще у липні Держлісагентство зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.