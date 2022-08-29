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Угорщина просить "Газпром" збільшити постачання газу з вересня

угорщина

Угорщина продовжить переговори з Росією щодо додаткових поставок газу та очікує досягти угоди з "Газпромом" про подальше збільшення поставок з наступного місяця.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

Сійярто зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві минулого місяця, прагнучи отримати 700 млн кубометрів газу на додаток до існуючої довгострокової угоди з Росією.

"Подобається нам це чи ні, ми продовжимо переговори з росіянами про збільшення поставок газу до Угорщини", – сказав Сійярто на бізнес-зустрічі.

"Є пропозиція збільшити постачання газу, найближчими днями ми це узгодимо з "Газпромом" і підпишемо угоду, за якою ми могли б отримати збільшення добових поставок", – додав він.

Сійярто не повідомив жодних подробиць щодо обсягів або цін.

Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної ємності сховищ, згідно з даними національного енергетичного регулятора.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, до початку війни в Україні, Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію відповідно до довгострокової угоди з Росією та ще 1 млрд кубометрів через трубопровід. з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

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Угорщина (550) газ (7924) росія (14183)


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