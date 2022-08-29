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Новини
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Без роботи у найближчі місяці можуть залишитися 300 тисяч росіян

газ,газпром,потік,північний

У другій половині 2022 року близько 200-300 тис. росіян можуть залишитись без роботи через запроваджені проти Росії санкції та масовий вихід з країни західних компаній.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов, пише російський "Коммерсант".

Він уточнив, що ризик масових звільнень у другій половині 2022 року найвищий у двох виробничих групах. За його словами, у російському машинобудуванні спад виробництва склав 10-17%, у хімічному виробництві – 9-10%.

Білоусов спрогнозував, що кількість росіян, які можуть залишитись без роботи, оцінюється в 200-300 тис. осіб.

Своєю чергою російський прем’єр-міністр Міхаіл Мішустін запевнив, що уряд обговорив всі варіанти розвитку подій, пов'язані з можливим безробіттям.

"Але приховане безробіття у нас також є. Йшлося про кількість 200 тис. або трохи більше людей, які, можливо, можуть втратити роботу у найближчий квартал. Про кожного з них нам треба подумати. Тут ми повинні, можливо, провести ще низку нарад, щоб знівелювати ці ризики", – сказав Мішустін.

Раніше Мінпраці РФ повідомляло, що показник безробіття в Росії тримається на історичному мінімумі — 3,9%. Проте до осені там прогнозують зростання безробіття.

Станом на 19 серпня поточного року кількість офіційно зареєстрованих безробітних з 25 липня по 15 серпня у Росії скоротилося більш ніж 6 тис. осіб – до 675 тис.

Автор: 

безробіття (343) робота (868)


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Zdrowieczka narazie Witamy z góry! Bezrobocie nie jest dużym problemem
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29.08.2022 20:36 Відповісти
От власне!Цей москальський патик має і другий кінець - двісті тисяч безробітних кацапів то є потенційне гарматне м"ясо...
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30.08.2022 09:52 Відповісти
В дайте кожному безробітному по самогонному апарату - усе налагодиться у безробітних
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29.08.2022 23:10 Відповісти
Який самогон - кацапи чекати не будуть, брагу будуть вижирати як завжди )
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30.08.2022 01:18 Відповісти
Ті санкції як і в 2014 мі - що вони є, що їх немає.
Звісно тут і наркоман Агрохімія винен - познімав частину санкцій з паРащі, завдяки
Агрохімії у кацпів тепер немає проблем з запчастинами для літаків Боїнг. далі Агрохімія
зніме санкції з Абромовіча, за що той одаре Зе владу парою міліардів від ліліпутіна і всі
заживуть дуже щасливо.
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30.08.2022 01:21 Відповісти
А скільки в Україні? Це більше цікавить.
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30.08.2022 04:11 Відповісти
мало, нужно больше санкций!!!
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30.08.2022 10:46 Відповісти

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