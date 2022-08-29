Без роботи у найближчі місяці можуть залишитися 300 тисяч росіян

У другій половині 2022 року близько 200-300 тис. росіян можуть залишитись без роботи через запроваджені проти Росії санкції та масовий вихід з країни західних компаній.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов, пише російський "Коммерсант".

Він уточнив, що ризик масових звільнень у другій половині 2022 року найвищий у двох виробничих групах. За його словами, у російському машинобудуванні спад виробництва склав 10-17%, у хімічному виробництві – 9-10%.

Білоусов спрогнозував, що кількість росіян, які можуть залишитись без роботи, оцінюється в 200-300 тис. осіб.

Своєю чергою російський прем’єр-міністр Міхаіл Мішустін запевнив, що уряд обговорив всі варіанти розвитку подій, пов'язані з можливим безробіттям.

"Але приховане безробіття у нас також є. Йшлося про кількість 200 тис. або трохи більше людей, які, можливо, можуть втратити роботу у найближчий квартал. Про кожного з них нам треба подумати. Тут ми повинні, можливо, провести ще низку нарад, щоб знівелювати ці ризики", – сказав Мішустін.

Раніше Мінпраці РФ повідомляло, що показник безробіття в Росії тримається на історичному мінімумі — 3,9%. Проте до осені там прогнозують зростання безробіття.

Станом на 19 серпня поточного року кількість офіційно зареєстрованих безробітних з 25 липня по 15 серпня у Росії скоротилося більш ніж 6 тис. осіб – до 675 тис.