Без роботи у найближчі місяці можуть залишитися 300 тисяч росіян
У другій половині 2022 року близько 200-300 тис. росіян можуть залишитись без роботи через запроваджені проти Росії санкції та масовий вихід з країни західних компаній.
Про це заявив віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов, пише російський "Коммерсант".
Він уточнив, що ризик масових звільнень у другій половині 2022 року найвищий у двох виробничих групах. За його словами, у російському машинобудуванні спад виробництва склав 10-17%, у хімічному виробництві – 9-10%.
Білоусов спрогнозував, що кількість росіян, які можуть залишитись без роботи, оцінюється в 200-300 тис. осіб.
Своєю чергою російський прем’єр-міністр Міхаіл Мішустін запевнив, що уряд обговорив всі варіанти розвитку подій, пов'язані з можливим безробіттям.
"Але приховане безробіття у нас також є. Йшлося про кількість 200 тис. або трохи більше людей, які, можливо, можуть втратити роботу у найближчий квартал. Про кожного з них нам треба подумати. Тут ми повинні, можливо, провести ще низку нарад, щоб знівелювати ці ризики", – сказав Мішустін.
Раніше Мінпраці РФ повідомляло, що показник безробіття в Росії тримається на історичному мінімумі — 3,9%. Проте до осені там прогнозують зростання безробіття.
Станом на 19 серпня поточного року кількість офіційно зареєстрованих безробітних з 25 липня по 15 серпня у Росії скоротилося більш ніж 6 тис. осіб – до 675 тис.
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Звісно тут і наркоман Агрохімія винен - познімав частину санкцій з паРащі, завдяки
Агрохімії у кацпів тепер немає проблем з запчастинами для літаків Боїнг. далі Агрохімія
зніме санкції з Абромовіча, за що той одаре Зе владу парою міліардів від ліліпутіна і всі
заживуть дуже щасливо.